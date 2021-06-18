Joachim Löw alerta sobre Cristiano Ronaldo: 'Faz muito mais do que livrar-se de refrigerantes'

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O treinador da Seleção Alemã, Joachim Löw, falou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, sobre Cristiano Ronaldo e a Seleção Portuguesa, próxima adversária da Alemanha. O técnico comentou sobre a força de Portugal, que conta com uma potente geração.

Veja a tabela da Eurocopa- Ronaldo faz muito mais do que livrar-se das garrafas de refrigerante. Tem outras qualidades. Joga maravilhosamente pela esquerda e direita. É forte no jogo aéreo, faz gols maravilhosos. Mas ele não é o time todo. É preciso estar atento. Sabemos como é a movimentação dele. Mas precisamos estar atentos ao time todo - disse o treinador da Alemanha.

Além de exaltar as qualidades individuais de Cristiano Ronaldo, o treinador alemão também fez questão de pontuar que a Seleção Portuguesa conta com uma ótima geração.

- O que interessa é amanhã (sábado), nos 90 minutos. Só podemos concentrar nisso. 2008, 2012, 2016, Ronaldo sempre foi um jogador que analisava o jogo todo. Quando o ataque era só ele. Portugal agora tem um plantel mais qualificado, com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Diogo Jota. Há outros jogadores. Eles estão tão envolvidos quanto Ronaldo - falou Löw.

Joachim Löw também comentou sobre o desempenho da Alemanha na derrota por 1 a 0 contra a França, e garantiu que a sua equipe precisa melhorar para vencer Portugal.

- Todos sabem que temos que melhorar. Contra a França, defendemos bem. Mas não é um segredo que temos que treinar na finalização. Trabalhamos nisso, precisamos marcar mais gols. Todos estamos otimistas, mas sabemos que aumenta a pressão depois de uma derrota. Treinamos muito bem. Estamos muito focados e queremos resultado positivo - adicionou.