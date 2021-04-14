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futebol

Jô Santos projeta reta final de temporada de time romeno e sonha com vaga europeia

Segundo o atacante brasileiro, o FC Viitorul terá nove 'finais' pela frente pelo play-out
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Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:21
Crédito: Divulgação
A reta final do campeonato romeno tem o seu início nesta sexta-feira (16). O FC Viitorul, do atacante Jô Santos, sonha com a conquista da vaga para a próxima edição de uma competição europeia, seja Liga Europa ou Liga Conferência Europa. Para isso, a equipe do atacante brasileiro terá que se posicionar na liderança do play-out. A etapa envolve 10 equipes que jogarão em turno único para decidir quem brigará por uma vaga na 'final' contra um adversário do play-off -grupo dos seis primeiros colocados que lutam pelo título- pela competição europeia e a definição dos rebaixados para a segunda divisão.
- O play-out é sempre muito disputado, cada jogo vai ser uma final, até porque agora começam todos com metade dos pontos. A nossa primeira meta é se distanciar das posições de baixo e logo em sequência buscar ser campeão do play-out pra tentar uma vaga na Europa League - disse Jô Santos.Jô Santos, que atua no futebol romeno desde a temporada 2019/20, atua pelo FC Viitorul desde fevereiro deste ano. Até o momento, foram seis jogos e um gol marcado. Para o atacante brasileiro, a sua equipe necessita de um triunfo para recuperar a confiança na competição.
- Estou feliz no Viitorul, claro que não estamos em um bom momento, mas basta uma vitória para voltar a confiança e daí em diante tudo ficará melhor. Até o momento estou feliz e motivado - disse.

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