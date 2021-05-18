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futebol

Jô Santos busca marcar mais um gol por meta e projeta última rodada da elite romena

No Viitorul desde fevereiro deste ano, o atacante estipulou cinco gols até o final da temporada
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Publicado em 18 de Maio de 2021 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 20:40
Crédito: Divulgação
O atacante Jô Santos voltou a balançar as redes, na última sexta-feira, para ajudar o FC Viitorul a encaminhar sua permanência no Campeonato Romeno. Fora de casa, a equipe do camisa 11 venceu por 2 a 0 o Chindia Târgoviște. Este foi o sétimo gol do jogador na temporada e o quarto tento pelo clube atual, número bastante comemorado pelo brasileiro de 30 anos.
Veja a tabela do Espanhol- Quando vim para o Viitorul coloquei como meta fazer cinco gols, já tenho quatro e ainda tenho um jogo para chegar ao meu objetivo. Espero bater essa meta, mas vai ser um jogo muito complicado - disse Jô Santos.
No FC Viitorul desde o início de fevereiro deste ano, Jô Santos tem três gols marcados nos últimos cinco jogos. Em ótima fase, o jogador projetou o último jogo desta temporada diante do Astra Giurgiu, nesta quarta-feira (19).
- Eles precisam vencer e nós temos que pontuar, mas estamos em uma boa dinâmica e estou muito motivado para continuar nessa série positiva de vitórias seguidas - disse.

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