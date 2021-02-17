Jô Santos avalia estreia por clube romeno e projeta marcar gols por realização pessoal

Recém-chegado ao FC Viitorul, o atacante Jô Santos atuou como titular em sua estreia com a camisa do clube, na última sexta-feira, em compromisso diante do Argeș Pitești. Atuando no futebol romeno desde a temporada 2019/20, o jogador brasileiro está a um gol de alcançar o seu 50° na carreira. Após a primeira partida pelo novo clube, Jô Santos avaliou o seu desempenho.
Veja a tabela do Inglês- Me senti muito bem com o grupo, foi um jogo particularmente muito difícil por causa do frio, estava com 20 graus negativos e meus companheiros também me ajudaram muito. Eu conhecia a maioria deles por já ter jogado contra e agora juntos - disse Jô Santos.
Jô Santos chegou ao FC Viitorul no início de fevereiro deste ano. Anteriormente, o jogador vestiu a camisa do Hermannstadt, também da primeira divisão da Romênia, e marcou cinco gols durante uma temporada e meia. O atacante, que conta com passagens pelas categorias de base do Santos e Vitória, falou sobre as metas da equipe na elite nacional.
- O nosso objetivo nessa reta final era a classificação para os playoffs (grupo dos seis primeiros colocados que disputam o título), mas vínhamos de maus resultados e agora está difícil para chegar lá. Individualmente, quero terminar o campeonato com no mínimo quatro ou cinco gols para me sentir realizado com a mudança de equipe - falou.