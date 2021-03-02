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Jô Santos alcança 50 gols na carreira em vitória de time romeno e comemora: 'Sensação única'

Atacante brasileiro balançou as redes na última sexta-feira pelo FC Viitorul, da Romênia, e alcançou marca importante
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 19:21
Crédito: Divulgação / FC Viitorul
O atacante Jô Santos alcançou a marca de 50 gols na carreira como jogador profissional, na última sexta-feira, ao abrir o placar na vitória de goleada do FC Viitorul. A sua equipe bateu por 5 a 0 o Dinamo Bucuresti, pelo Campeonato Romeno.
Veja a tabela do Inglês- É uma sensação única (bater os 50 gols)! Até porque sou privilegiado de chegar a essa marca antes dos 30 anos e tem muitos jogadores que nunca chegaram a essa marca na carreira, então tenho motivos de sobra para comemorar, ainda mais jogando na Europa onde o nível de exigência é muito alto - disse Jô Santos.
A partida também marcou o primeiro gol de Jô Santos com a camisa do FC Viitorul. No clube desde o início de fevereiro deste ano, o atacante comemorou a conquista dos três pontos atuando fora de casa e projetou emendar uma sequência positiva para brigar por voos maiores na reta final da primeira fase da competição.
- Foi um gol muito importante, um jogo contra um dos maiores times da Romênia e eu pude ser escolhido como o melhor em campo. Essa vitória nos da moral na reta final onde precisamos vencer no mínimo quatro partidas para entrar nos playoffs e, sinceramente, acredito que podemos conseguir isto - falou.
O FC Viitorul, de Jô Santos, volta a campo nesta sexta-feira (05) diante do Academica Clinceni, às 15h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Romeno.

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