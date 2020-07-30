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futebol

Jiménez está a caminho do United e Wolves já mira substituto, diz jornal

"A Bola" e RTP deram a notícia de que o mexicano jogará nos Red Devils,
enquanto Paulinho, do Braga, é alvo do Wolverhampton...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 12:54
Crédito: AFP
Raúl Jiménez está de saída do Wolverhampton. De acordo com o "A Bola" e o "RTP", o atacante mexicano jogará no Manchester United e, assim, os Lobos já miram um substituto: Paulinho, do Braga.
Segundo a publicação do "A Bola", o atacante do clube português chegará num acordo de 30 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões), que está 'praticamente concluído'.
Nuno Espírito Santo enxerga em Paulinho um substituto perfeito para Raúl Jiménez. O atacante mexicano está a caminho do Manchester United em uma negociação rápida e reforçará o elenco de Solskjaer.

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