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Sobrevivente do Ninho

Jhonata Ventura comemora vitória do Fla no Maraca: "Vou dar alegria"

Em recuperação após a tragédia do CT Ninho do Urubu, o capixaba prestigiou o jogo em que o Flamengo foi campeão no Maracanã neste domingo (21)

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 22:01

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 abr 2019 às 22:01
Crédito: TV Globo/Reprodução
O Flamengo ganhou duas vezes quando venceu o Vasco neste domingo (21), no Campeonato Carioca, a 2 X 0. Uma, pelo próprio jogo. Outra, por uma presença que não tirava os olhos dos jogadores durante a partida direto da arquibancada do Maracanã, no Rio.
Jhonata Ventura é um dos meninos que conseguiu sair com vida da tragédia do incêndio no CT Ninho do Urubu e foi prestigiar o time rubro-negro nesta Páscoa já esperando que não fosse se decepcionar com a atuação dos ídolos em campo.
"A gente fez um resultado bom no primeiro jogo. É sair com a vitória e ser campeão", disse ele, em entrevista ao Globo Esporte, antes de a partida começar.
Quando saiu, comemorou: "Não é o jeito que eu queria, mas esta torcida maravilhosa comemorando o título... Estou realizando um sonho. Em breve, vou dar alegria ali dentro, se Deus quiser".
QUEIMADURAS
Jhonata surgiu no Maracanã usando uma camiseta branca, boné e ainda com feridas que são resquício das sérias queimaduras que sofreu durante o incidente, que matou 10 jovens que eram seus colegas.
Emocionado, ele deu a entrevista ao Globo Esporte e seguiu para assistir ao jogo, mas saiu da partida com ainda mais brilho nos olhos com o Flamengo campeão da rodada.
No braço direito, Jhonata usava faixas que protegem os ferimentos que ainda estão mais expostos e vulneráveis. Em parte do pescoço e da cabeça a pele já regenerou, mas continua despigmentada e mais sensível do que em outras áreas.
 

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