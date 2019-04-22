Jhonata Ventura comemora vitória do Fla no Maraca: "Vou dar alegria"

Crédito: TV Globo/Reprodução

O Flamengo ganhou duas vezes quando venceu o Vasco neste domingo (21), no Campeonato Carioca, a 2 X 0. Uma, pelo próprio jogo. Outra, por uma presença que não tirava os olhos dos jogadores durante a partida direto da arquibancada do Maracanã, no Rio.

Jhonata Ventura é um dos meninos que conseguiu sair com vida da tragédia do incêndio no CT Ninho do Urubu e foi prestigiar o time rubro-negro nesta Páscoa já esperando que não fosse se decepcionar com a atuação dos ídolos em campo.

"A gente fez um resultado bom no primeiro jogo. É sair com a vitória e ser campeão", disse ele, em entrevista ao Globo Esporte, antes de a partida começar.

Quando saiu, comemorou: "Não é o jeito que eu queria, mas esta torcida maravilhosa comemorando o título... Estou realizando um sonho. Em breve, vou dar alegria ali dentro, se Deus quiser".

QUEIMADURAS

Jhonata surgiu no Maracanã usando uma camiseta branca, boné e ainda com feridas que são resquício das sérias queimaduras que sofreu durante o incidente, que matou 10 jovens que eram seus colegas.

Emocionado, ele deu a entrevista ao Globo Esporte e seguiu para assistir ao jogo, mas saiu da partida com ainda mais brilho nos olhos com o Flamengo campeão da rodada.

No braço direito, Jhonata usava faixas que protegem os ferimentos que ainda estão mais expostos e vulneráveis. Em parte do pescoço e da cabeça a pele já regenerou, mas continua despigmentada e mais sensível do que em outras áreas.