Jhonata Robert se machuca e desfalca o Grêmio por seis meses

O Grêmio teve a sua primeira dor de cabeça para 2022. Trata-se de Jhonata Robert, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho e desfalca o time por seis meses.

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De acordo com o comunicado enviado pelo clube, a lesão ocorreu durante o treinamento da última sexta-feira e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

Moral

Nos últimos jogos de 2021, Vagner Mancini deu mais espaço a Jhonata Robert e o atleta seria utilizado com o elenco principal nesta temporada.

No total, ele disputou 19 jogos pelo Tricolor e anotou três gols. O contrato com o Grêmio vai até 2024.