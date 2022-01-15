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futebol

Jhonata Robert se machuca e desfalca o Grêmio por seis meses

Jogador teve um problema no joelho esquerdo e vai passar por cirurgia nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 19:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:58

O Grêmio teve a sua primeira dor de cabeça para 2022. Trata-se de Jhonata Robert, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho e desfalca o time por seis meses.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o comunicado enviado pelo clube, a lesão ocorreu durante o treinamento da última sexta-feira e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.
Moral
Nos últimos jogos de 2021, Vagner Mancini deu mais espaço a Jhonata Robert e o atleta seria utilizado com o elenco principal nesta temporada.
No total, ele disputou 19 jogos pelo Tricolor e anotou três gols. O contrato com o Grêmio vai até 2024.
Crédito: JhonataRobertlesionouojoelhoesquerdo(LucasUebel/Grêmio

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