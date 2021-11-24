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futebol

Jesus ultrapassa Ronaldinho Gaúcho em ranking histórico da Champions

Atacante brasileiro fez o gol da vitória do Manchester City sobre o PSG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 19:25

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:25

Num dos jogos mais aguardados desta rodada da Champions League, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain de virada por 2 a 1. E o gol que garantiu o triunfo inglês saiu dos pés de um brasileiro: Gabriel Jesus. Após iniciar a partida no banco de reservas, o atacante entrou na vaga de Zinchenko, no início do 2º tempo, e participou dos dois tentos dos Citizens.
Com isso, Jesus se isolou como o 8º brasileiro que mais vezes estufou as redes na história da Liga dos Campeões da Europa. O ex-palmeirense deixou para trás ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano. Desde que chegou à Inglaterra, em 2017, Gabriel já disputou 34 jogos de Champions e marcou 19 vezes - uma a mais que a dupla.
Neymar, que também esteve em campo no Etihad Stadium, nesta quarta-feira, mas que passou em branco pelo PSG, lidera a lista de artilheiros nascidos no Brasil, com 41 gols. Kaká, com 30, é o segundo. Confira o top 10:
BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS
1º - Neymar - 41 gols em 73 jogos2º - Kaká - 30 gols em 86 jogos3º - Rivaldo - 27 gols em 73 jogos4º - Jardel - 25 gols em 46 jogos5º - Mazzola - 24 gols em 28 jogosÉlber - 24 gols em 69 jogos7º - Luiz Adriano - 21 gols em 47 jogos8º - Gabriel Jesus - 19 gols em 34 jogos9º - Ronaldinho Gaúcho - 18 gols em 47 jogosJuninho Pernambucano - 18 gols em 58 jogos
Crédito: JesustemtrêsgolsnestaediçãodeChampions(Foto:OLISCARFF/AFP

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