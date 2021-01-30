Jesus marca, Manchester City vence e segue líder da Premier League

O Manchester City venceu o Sheffield United por 1 a 0 pela Premier League, mas não convenceu. Embora tenha controlado a partida, o time de Guardiola não conseguiu criar muitas ocasiões claras de gol diante do lanterna e sustentou o placar perigoso até o fim da partida e segue líder do Campeonato Inglês.CONTROLEO Manchester City dominou o duelo contra o Sheffield United, mas não criou grandes oportunidades como o torcedor poderia esperar. Logo no início de jogo, Ferran Torres fez ótima jogada individual pelo lado direito, encontrou Gabriel Jesus dentro da pequena área e o brasileiro empurrou para o fundo das redes.