Jesus marca, Manchester City vence e segue líder da Premier League

O Manchester City venceu o Sheffield United por 1 a 0 pela Premier League, mas não convenceu. Embora tenha controlado a partida, o time de Guardiola não conseguiu criar muitas ocasiões claras de gol diante do lanterna e sustentou o placar perigoso até o fim da partida e segue líder do Campeonato Inglês.CONTROLEO Manchester City dominou o duelo contra o Sheffield United, mas não criou grandes oportunidades como o torcedor poderia esperar. Logo no início de jogo, Ferran Torres fez ótima jogada individual pelo lado direito, encontrou Gabriel Jesus dentro da pequena área e o brasileiro empurrou para o fundo das redes.
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JOGO MORNONa segunda etapa, o duelo foi morno e sem gols para ambas as equipes. O time de Guardiola dominou as estatísticas, conseguiu ter muito mais posse de bola, mas não conseguiu aparecer muitas vezes para finalizar em gol. Aos 26 minutos, em ótima jogada coletiva, Zinchenko aproveitou passe de Foden e bateu de fora da área para linda defesa de Ramsdale.
SUSTOAos 41 minutos, o Manchester City sofreu um susto após Fleck receber passe após pivô do centroavante e finalizar tirando tinta da trave. Nos acréscimos, Phil Foden puxou rápido contra-ataque, encontrou Gabriel Jesus e o brasileiro finalizou para ótima defesa de Ramsdale.