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futebol

Jesus marca, Manchester City vence e segue líder da Premier League

Equipe de Guardiola abre o placar logo no início da partida, tem controle da partida, domina na posse de bola e consegue vitória contra Sheffield United por placar magro...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 13:52
Crédito: Gabriel Jesus foi o autor do gol da vitória do Manchester City (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Manchester City venceu o Sheffield United por 1 a 0 pela Premier League, mas não convenceu. Embora tenha controlado a partida, o time de Guardiola não conseguiu criar muitas ocasiões claras de gol diante do lanterna e sustentou o placar perigoso até o fim da partida e segue líder do Campeonato Inglês.CONTROLEO Manchester City dominou o duelo contra o Sheffield United, mas não criou grandes oportunidades como o torcedor poderia esperar. Logo no início de jogo, Ferran Torres fez ótima jogada individual pelo lado direito, encontrou Gabriel Jesus dentro da pequena área e o brasileiro empurrou para o fundo das redes.
> Veja a tabela da Premier League
JOGO MORNONa segunda etapa, o duelo foi morno e sem gols para ambas as equipes. O time de Guardiola dominou as estatísticas, conseguiu ter muito mais posse de bola, mas não conseguiu aparecer muitas vezes para finalizar em gol. Aos 26 minutos, em ótima jogada coletiva, Zinchenko aproveitou passe de Foden e bateu de fora da área para linda defesa de Ramsdale.
SUSTOAos 41 minutos, o Manchester City sofreu um susto após Fleck receber passe após pivô do centroavante e finalizar tirando tinta da trave. Nos acréscimos, Phil Foden puxou rápido contra-ataque, encontrou Gabriel Jesus e o brasileiro finalizou para ótima defesa de Ramsdale.

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