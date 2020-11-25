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futebol

Jesus e Gerrard prometem duelo equilibrado na Liga Europa

Após primeiro jogo eletrizante, Benfica e Rangers disputam liderança do grupo. Milan quer se vingar de derrota sofrida para o Lille e clubes ingleses também jogam nesta quinta...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 12:57
Crédito: Primeiro duelo entre Benfica e Rangers não faltou emoção (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Benfica de Jorge Jesus viaja para encarar o Rangers de Steven Gerrard nesta quinta-feira pela Liga Europa, às 17h (horário de Brasília). Após o primeiro duelo bastante equilibrado em Lisboa, em que terminou empatado por 3 a 3, as duas equipes seguem brigando pela liderança do Grupo D, uma vez que ambos estão com sete pontos.
> Confira a tabela da Liga Europa
O Mister avaliou o confronto, afirmou que sabe como o time escocês joga, mas acredita que não será fácil.
- O Rangers é uma equipe conhecida não só pelo Benfica, mas pelo futebol português. Eles têm uma ideia de jogo há três anos, agressiva e que não é fácil de parar. Estamos preparados defensivamente, mas também prontos para sermos uma equipe forte ofensivamente.
Milan
O Milan tem um confronto complicado contra o Lille, às 14h55 (horário de Brasília), e não conta com Ibrahimovic, já que o sueco está lesionado. No primeiro confronto, os franceses surpreenderam e venceram o rival na Itália. Com isso, os italianos estão com o alerta ligado para conquistarem o objetivo de avançarem de fase.
- Temos a ideia de querer nos impor em todos os lugares, é uma característica que faz parte da história do clube. Cometemos erros técnicos e táticos no primeiro jogo no San Siro. Respeito o Lille, mas tenho certeza que na França veremos o espírito que foi visto em Nápoles. A vitória nos deu muita confiança - afirmou Bonera, que substitui Stefano Pioli, com Covid-19, na beira do gramado.
Ingleses
O Arsenal também joga fora de casa contra o Molde, da Noruega, às 14h55 (horário de Brasília). O time de Mikel Arteta está com 100% de aproveitamento na competição e busca a vitória sobre o vice-líder do grupo com o objetivo de avançar de fase de forma antecipada. Apesar do bom momento, o técnico espanhol não irá contar com Saka, Willian e Partey, todos tratando de lesões.
Já o Tottenham joga em casa contra o Ludogorets, às 17h (horário de Brasília). Após já ter tropeçado na competição e não poder dar sopa para o azar, o time de José Mourinho encara o lanterna do Grupo J e espera uma vitória tranquila para afastar os perigos e se aproximar da classificação à fase seguinte do torneio.

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