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futebol

Jesus Corona interessa ao Sevilla, Chelsea e Inter de Milão

Meio-campista do Porto é alvo de grandes europeus que vão disputar a próxima Liga dos Campeões. No entanto, Dragões não devem facilitar e mexicano só deve sair pela multa...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 15:28

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:28

Crédito: Divulgação/Porto
O meio-campista Jesus Corona, do Porto, está na mira de três grandes clubes europeus, de acordo com o site “Mediotiempo”, do México. Sevilla, Inter de Milão e Chelsea aparecem como os favoritos para contratar um dos destaques da temporada com os Dragões, mas devem ter que pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 182 milhões) da multa.
O clube espanhol parece ser o mais forte na briga pelo jogador ao tornar de conhecimento público o interesse no atleta e por ser um pedido do técnico Julen Lopetegui. O Chelsea sondou Corona em maio, mas após a contratação de Werner e o forte interesse em Havertz, o clube inglês se distanciou da operação.
A Inter de Milão também foi especulada como um possível destino para o mexicano e a confirmação na próxima Liga dos Campeões é sinônimo de que o time de Antonio Conte irá precisar de um plantel mais amplo para as disputas das competições na próxima temporada. No entanto, nenhuma oferta oficial foi feita.

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