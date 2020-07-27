Jesus Corona interessa ao Sevilla, Chelsea e Inter de Milão

Crédito: Divulgação/Porto

O meio-campista Jesus Corona, do Porto, está na mira de três grandes clubes europeus, de acordo com o site “Mediotiempo”, do México. Sevilla, Inter de Milão e Chelsea aparecem como os favoritos para contratar um dos destaques da temporada com os Dragões, mas devem ter que pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 182 milhões) da multa.

O clube espanhol parece ser o mais forte na briga pelo jogador ao tornar de conhecimento público o interesse no atleta e por ser um pedido do técnico Julen Lopetegui. O Chelsea sondou Corona em maio, mas após a contratação de Werner e o forte interesse em Havertz, o clube inglês se distanciou da operação.