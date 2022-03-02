Jéssica Soares projeta Grêmio forte na disputa do Brasileirão Feminino

Diferente de outras equipes femininas, a temporada do Grêmio já começou. A competição que abriu o calendário foi a Supercopa do Brasil e contou com um bom desempenho das Gurias Gremistas que fizeram história como o primeiro time do do Rio Grande do Sul a disputar uma final de campeonato nacional.>O LANCE! tem conteúdo também no TikTokNas partidas do torneio (vitória sobre o Cruzeiro no tempo normal, diante do Flamengo, nos pênaltis, e derrota na decisão para o Corinthians), a lateral recém-chegada Jéssica Soares ganhou a titularidade e acumulou 268 minutos, sendo substituída apenas na reta final do embate frente ao clube de Minas Gerais.

Vinda do Minas Brasília, Jéssica comentou sobre o início que pode ser considerado como positivo diante da rápida adaptação.

- Fiquei muito feliz com o desempenho da equipe e, por consequência, com o meu. Nós estamos trabalhando duro e este foi o resultado. Porém, sabemos que é apenas o inicio de uma temporada longa e complicada, vamos seguir trabalhando para manter o nível apresentado na Supercopa – destacou a lateral.

Após a Supercopa, a equipe gremista teve alguns dias para se preparar para a estreia pelo Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo (6). Diante do cenário, Jéssica comentou sobre a importância do período de treinos que antecede o Brasileiro:

- Essa pausa foi, por um lado, importante para nós, pois conseguimos avaliar os nossos jogos na Supercopa e identificar os nossos erros, buscando corrigi-los. Entretanto reconhecemos que essa pausa pode quebrar o bom ritmo que nossa equipe vinha apresentando, mas temos um grupo qualificado e recuperar esse ritmo não será um problema.

Por fim, Jéssica Soares projetou uma partida difícil diante do Cruzeiro, apesar de confiar no potencial das suas companheiros buscando os primeiros pontos no torneio nacional:

- Estreamos fora de casa, diante do Cruzeiro. Sabemos que não será fácil, assim como toda a competição, mas a nossa equipe é qualificada e vamos fazer o nosso melhor, visando iniciar o campeonato com o pé direito. Nosso grupo está focado e sabemos o que deve ser feito.