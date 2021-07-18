Jesse Lingard está nos planos do Manchester United para a temporada

Após o amistoso contra o Derby County, Solskjaer, técnico do Manchester United, elogiou o meia-atacante Jesse Lingard. Após ser emprestado ao West Ham, o inglês busca reconquistar espaço no elenco principal de Old Trafford e lutar pela titularidade.- Jesse voltou, tem sido brilhante e ele quer lutar pelo seu espaço e não há nada melhor do que ver jogadores lutando por uma vaga. O que ele fez no final da última temporada, aquele é o Jesse que sabemos do que é capaz e eu acredito que sentimos falta de algumas opções na reta final. Lingard está nos nossos planos.