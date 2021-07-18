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futebol

Jesse Lingard está nos planos do Manchester United para a temporada

Meia-atacante fez ótimo final de campanha com a camisa do West Ham e busca espaço no elenco de Solskjaer...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 14:30
Crédito: Lingard busca nova chance com a camisa do Manchester United (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Após o amistoso contra o Derby County, Solskjaer, técnico do Manchester United, elogiou o meia-atacante Jesse Lingard. Após ser emprestado ao West Ham, o inglês busca reconquistar espaço no elenco principal de Old Trafford e lutar pela titularidade.- Jesse voltou, tem sido brilhante e ele quer lutar pelo seu espaço e não há nada melhor do que ver jogadores lutando por uma vaga. O que ele fez no final da última temporada, aquele é o Jesse que sabemos do que é capaz e eu acredito que sentimos falta de algumas opções na reta final. Lingard está nos nossos planos.
> Veja a tabela da Premier League
Na última campanha, após muita contestação, o camisa 14 foi emprestado para os Hammers na janela de janeiro. Em 16 partidas pela Premier League, o atleta marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi decisivo no final da temporada.
No primeiro jogo da temporada, o inglês participou de todo o segundo tempo da vitória dos Red Devils sobre a equipe de Wayne Rooney. No final dos 90 minutos, os Diabos Vermelhos conquistaram uma vitória por 2 a 1.

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