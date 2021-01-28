Jesse Lingard, do Manchester United, será emprestado ao West Ham

Crédito: Reprodução/MUFC

O West Ham acertou, nesta quarta-feira, a contratação por empréstimo do meia inglês Jesse Lingard, de 28 anos. O jogador, revelado pelo Manchester United, era pouco utilizado pelo treinador Ole Gunnar Solskjaer, e recebia duras críticas da torcida por conta de suas raras atuações.

Veja a tabela do InglêsJesse Lingard, de 28 anos, assinará um contrato de empréstimo com o West Ham até o final da temporada. A SkySports Inglesa, que confirma a notícia, não mostra ainda valores e não garante uma opção de compra no final do período. Lingard tem contrato com o Manchester United até junho de 2022.

O jogador foi revelado pelo Manchester United e está no clube de 2011, chegando em sua décima temporada com contrato vinculado ao time. Em 210 partidas pela equipe, Jesse Lingard marcou 33 gols. Na atual temporada, atuou em apenas três partidas, mas não fez gols.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports e do The Guardian, o Manchester United ainda negocia a saída do zagueiro Marcos Rojo para o Boca Juniors, além de um empréstimo do jovem ponta uruguaio Facundo Pellistri.