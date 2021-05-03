Jesiel celebra grande fase pessoal e do Kawasaki Frontale no Japão: 'Momento especial'

Crédito: Divulgação/Kawasaki Frontale

A temporada do Kawasaki Frontale e do zagueiro Jesiel começou da mesma forma que terminou a passada. Atual campeão da J-League, o clube do defensor brasileiro segue invicto na competição (11 vitórias e dois empates em 13 rodadas), tem uma das melhores defesas (oito gols em 13 jogos) e venceu, na última rodada, o Nagoya Grampus, atual segundo colocado, aplicando incontestáveis 4 a 0, na casa do adversário.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Titular absoluto, Jesiel comemora o grande momento que sua equipe traz desde a temporada passada. No entanto, ele alerta que evoluir e atenção com cada rival é fundamental para a ótima fase seguir a todo vapor.

- A gente já vem nessa sequência excelente desde a temporada passada. Fomos campeões, batemos recordes. Então, desde o início do novo ano aqui do futebol na Ásia estamos empenhados em continuar com essa pegada. Sabemos que precisamos estar sempre em evolução, principalmente porque estamos começando a ser o time a ser batido - analisou.Um dos principais objetivos e desejos do Kawasaki Frontale na temporada é a Liga dos Campeões da AFC. A estreia da equipe japonesa ocorre no mês que vem. Para Jesiel, assim como para o clube o clube, é uma competição especial pelo fato de ambos ainda não terem este troféu no currículo.

- Temos tudo para chegar muito bem nesta competição. Para o clube tem um significado especial, pois ainda não tem essa conquista. É um objetivo não só do clube, mas meu pessoal poder ter essa conquista no currículo. Seria maravilhoso. Espero que esse meu começo de temporada, que considero um dos meus melhores na carreira, continue - afirmou.

Além da boa fase e títulos recentes, Jesiel ainda pode, na atual temporada, alcançar um número marcante: o de 100 jogos no futebol japonês.

- É algo muito especial. Completar essa marca em um futebol tradicional como o japonês é gratificante. Espero que, além dela, eu possa coroar também com os títulos que vamos disputar ao longo da temporada. Confio que, seguindo neste ritmo e evoluindo, temos tudo para conquistar diversas marcas, títulos e objetivos - finalizou.