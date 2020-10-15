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futebol

Jérôme Boateng, do Bayern de Munique, pode ser preso por agredir a ex-namorada

Zagueiro alemão está passível de pena de até cinco anos de reclusão...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:33

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:33

Crédito: AFP/BENJAMIN CREMEL
Zagueiro titular do Bayern de Munique, Jérôme Boateng pode ser preso na Alemanha. De acordo com informações do "BILD", o jogador supostamente agrediu sua ex-namorada, Sherin Senler.O caso teria ocorrido em 2018, durante uma viagem do casal. O jogador é acusado de jogar um castiçal de vidro na ex-namorada durante uma discussão.
Com vídeo em posse da autoridade que mostra a agressão de Boateng, o alemão foi intimado a comparecer em um tribunal de Munique no dia 10 de dezembro para prestar esclarecimentos.
Apesar da pena de reclusão ser de cinco anos, a imprensa alemã acredita que o jogador deverá pagar apenas uma multa.

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