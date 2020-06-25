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futebol

Jérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anos

Jogador tem lesão no ligamento colateral medial confirmada após uma entorse e não voltaria a tempo do fim da temporada. Jogador se manifestou na internet...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 22:45
Crédito: Divulgação
O zagueiro Jérémy Mathieu, do Sporting, decidiu se aposentar aos 36 anos após sofrer uma grave lesão no joelho. O defensor se machucou no treinamento desta quarta-feira, ante-véspera do duelo contra o Belenenses pelo Campeonato Português, e não se recuperaria a tempo do fim da temporada.
Segundo informou o clube do José Alvalade, o francês teve entorse traumática no joelho esquerdo e que, após a realização de exames complementares de diagnóstico, foi confirmada uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial.
Segundo a imprensa portuguesa, o defensor, através de uma mensagem numa rede social privada, confirmou que deixará os gramados e que pendurará as chuteiras.
- Lesionei-me esta manhã num duelo. Queria tanto terminar dentro do gramado, mas o destino decidiu de outra maneira. De qualquer forma, passei 19 anos a viver a minha paixão intensamente, com altos e baixos, alegria e choro, vitórias e derrotas e troféus incríveis. Diverti-me muito a fazer o que amo e sempre amarei.E MAIS:Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholEm uma virada épica, Atalanta bate a Lazio; Dzeko brilha e Roma venceMessi faz 33 anos: confira números alucinantes da carreira do craqueDonovan afirma que seleção dos EUA pode conquistar uma Copa do Mundo se fizer investimento na baseApós mais de dez anos, Atlante voltará a mandar seus jogos na Cidade do México E MAIS:

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