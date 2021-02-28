Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jemerson crê em empate justo e pede para Corinthians seguir nessa 'pegada'

Zagueiro entende que o resultado fez justiça ao que as duas equipes fizeram em campo. Agora, para os próximos jogos, ele quer que o time siga evoluindo e sem tomar gols...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 20:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians fez sua estreia no Campeonato Paulista de 2021, neste domingo, em Bragança Paulista, onde enfrentou o Red Bull Bragantino e empatou em 0 a 0. Foi o terceiro jogo seguido do time com esse placar. Enfrentando um dos favoritos ao título da competição, Timão mostrou dificuldades, mas saiu ileso.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo
Na saída de campo, em entrevista ao Premiere, Jemerson falou da atuação da equipe nesta noite e parece ter gostado do que viu. Para ele, o resultado foi justo e pediu para que o Timão siga evoluindo e na pegada que mostrou no Nabi Abi Chedid, principalmente completando mais um duelo sem ser vazado.
- Acho que sim (foi um resultado justo). Pelo o que as duas equipes fizeram, foi bom, bem truncado, cada um tentando o gol. Ninguém gosta de levar gols, principalmente os defensores, agora é seguir nessa pegada e tentar evoluir ainda mais - disse o defensor alvinegro.
Agora são mais de 305 minutos sem o Corinthians sofrer gols, mas ao mesmo tempo são mais de 430 sem balançar a rede do adversário. Para seguir nessa pegada defensiva e melhorar no ataque, a equipe terá poucos dias para se preparara, já que enfrentará o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados