Jemerson crê em empate justo e pede para Corinthians seguir nessa 'pegada'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians fez sua estreia no Campeonato Paulista de 2021, neste domingo, em Bragança Paulista, onde enfrentou o Red Bull Bragantino e empatou em 0 a 0. Foi o terceiro jogo seguido do time com esse placar. Enfrentando um dos favoritos ao título da competição, Timão mostrou dificuldades, mas saiu ileso.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo

Na saída de campo, em entrevista ao Premiere, Jemerson falou da atuação da equipe nesta noite e parece ter gostado do que viu. Para ele, o resultado foi justo e pediu para que o Timão siga evoluindo e na pegada que mostrou no Nabi Abi Chedid, principalmente completando mais um duelo sem ser vazado.

- Acho que sim (foi um resultado justo). Pelo o que as duas equipes fizeram, foi bom, bem truncado, cada um tentando o gol. Ninguém gosta de levar gols, principalmente os defensores, agora é seguir nessa pegada e tentar evoluir ainda mais - disse o defensor alvinegro.