Jejum sem fim! Vitória segue sem vencer na Série B

Crédito: Samara Miranda/Remo

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vitória não consegue embalar na Série B. Na última quarta-feira, o time de Ramon Menezes colecionou mais um empate, desta vez contra o Remo.

O placar, que apesar de não ser tão negativo, mantém a equipe sem vencer na competição e perto da zona de rebaixamento.

Com três pontos, o Leão é o 16º colocado e, para evitar uma nova temporada com flerte na zona de rebaixamento, precisa somar triunfos.