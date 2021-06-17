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futebol

Jejum sem fim! Vitória segue sem vencer na Série B

Nos quatro jogos que disputou, a equipe de Salvador empatou três e perdeu um...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 08:20

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 08:20

Crédito: Samara Miranda/Remo
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vitória não consegue embalar na Série B. Na última quarta-feira, o time de Ramon Menezes colecionou mais um empate, desta vez contra o Remo.
O placar, que apesar de não ser tão negativo, mantém a equipe sem vencer na competição e perto da zona de rebaixamento.
Com três pontos, o Leão é o 16º colocado e, para evitar uma nova temporada com flerte na zona de rebaixamento, precisa somar triunfos.
A próxima oportunidade de ganhar a primeira na competição será no sábado, quando o Leão mede forças contra o Brusque, no Barradão.

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