Jefferson Renan vibra com a classificação do Brusque na série C

Crédito: Lucas Gabriel/Brusque FC

Foi no sufoco que o Brusque conquistou sua vaga na próxima fase da série C do Campeonato Brasileiro, após empatar com o Criciúma no sábado (5), e depender do resultado da última rodada da competição. O atacante Jefferson Renan garante que mesmo o time não obtendo o melhor desempenho no returno, o grupo é merecedor da classificação.

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- Fizemos uma campanha linda desde o início do campeonato, e veio a pandemia que balançou o planejamento de todos os competidores. É uma luta diária contra o vírus e os adversários da série C em busca do nosso objetivo. Temos noção das nossas falhas, bem como do nosso merecimento, pois, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, não deixamos de lutar um segundo sequer - comemorou o jogador.Com os próximos adversários já definidos, o atacante pede foco e entrega na sequência dos confrontos, e confirma que a união fará a diferença.

- Não vamos permitir que os obstáculos bloqueiem nossa luta pelo acesso à série B, e não tenho dúvidas de que haverá entrega de todos do grupo. Somos unidos, queremos essa conquista, e isso fará toda a diferença. Final de semana já temos o líder do grupo A pela frente, depois o Ituano e na sequência o Vila Nova, ou seja, só jogo difícil, peço foco e entrega que falta pouco para o objetivo maior - concluiu.