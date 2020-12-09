Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jefferson Renan vibra com a classificação do Brusque na série C

Atacante da equipe catarinense comemorou a vaga para a próxima fase da competição nacional e pediu foco e atenção para as partidas que virão pela frente na luta pelo acesso...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:05
Crédito: Lucas Gabriel/Brusque FC
Foi no sufoco que o Brusque conquistou sua vaga na próxima fase da série C do Campeonato Brasileiro, após empatar com o Criciúma no sábado (5), e depender do resultado da última rodada da competição. O atacante Jefferson Renan garante que mesmo o time não obtendo o melhor desempenho no returno, o grupo é merecedor da classificação.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE C
- Fizemos uma campanha linda desde o início do campeonato, e veio a pandemia que balançou o planejamento de todos os competidores. É uma luta diária contra o vírus e os adversários da série C em busca do nosso objetivo. Temos noção das nossas falhas, bem como do nosso merecimento, pois, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, não deixamos de lutar um segundo sequer - comemorou o jogador.Com os próximos adversários já definidos, o atacante pede foco e entrega na sequência dos confrontos, e confirma que a união fará a diferença.
- Não vamos permitir que os obstáculos bloqueiem nossa luta pelo acesso à série B, e não tenho dúvidas de que haverá entrega de todos do grupo. Somos unidos, queremos essa conquista, e isso fará toda a diferença. Final de semana já temos o líder do grupo A pela frente, depois o Ituano e na sequência o Vila Nova, ou seja, só jogo difícil, peço foco e entrega que falta pouco para o objetivo maior - concluiu.
O Brusque enfrenta o Santa Cruz, no próximo domingo (13), às 20h, em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados