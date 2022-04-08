Jefferson Renan, meia do Vitória, revela ansiedade para a série C do Brasileirão

Ainda com pouca minutagem na equipe do Vitória nesse começo de temporada, Jefferson Renan, atleta emprestado ao clube baiano desde dezembro, quer auxiliar o time na missão de subir na série C do Brasileirão.

-Todo atleta quer estar em sua melhor forma física e técnica, bem como, ter sequência. A gente super respeita as decisões dos treinadores e estamos sempre à disposição para ajudar. Espero que, nessa temporada, eu possa ter mais oportunidades de atuar e de mostrar que estou aqui para ajudar. Quero conquistar esse acesso com o Vitoria”, relatou o jogador.

JO meia participou de cinco jogos do Campeonato Baiano e atuou em uma partida na Copa do Brasil. A soma dessas situções dentro do gramado não chega em 100 minutos disputados.

-É pouco tempo para quem vem de partidas como titular e atuações completas igual o ano passado, tenho sede de estar dentro de campo (risos), sede de fazer o jogo acontecer e comemorar no final com os companheiros-, falou o meia de maneira descontraída.

A busca por uma vaga na divisão superior começa neste sábado (9), contra o Remo, fora de casa. Jefferson Renan já obteve duas vezes a experiência de conquistar acesso da série C para B do Brasileirão. Em tom leve, o atleta concluiu dizendo querer: -Buscar o tri para a carreira-.