Jefferson Renan acerta o seu retorno ao Boavista-RJ

Crédito: Divulgação/Boavista/ASC

O atacante semifinalista do estadual com a camisa do Boavista em 2020 está de volta para a temporada atual. Jefferson Renan, que completa 28 anos no próximo dia 18, está na sua segunda passagem pelo Verdão de Saquarema, já se encontra regularizado, deve estrear nas próximas partidas e garante que ajudará o time a "ir mais longe na competição".

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- Assim que recebi a proposta para retornar ao Boavista, fiquei feliz e escolhi voltar, porque acredito na proposta apresentada, tenho um carinho especial com todos aqui, e sei que posso contribuir para que o time vá mais longe na competição, e não bata na trave como no ano passado, o verdão possui um elenco forte e muito competente - assegurou o atacante.

VEJA TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO CARIOCA 2021Revelado pelo Porto-PE, time do seu estado natal, Jefferson atuou em quatorze jogos com a camisa do Boavista em 2020, sendo treze pelo Carioca e um pela Copa do Brasil.

- Bom, agora que já estou liberado para jogar, estou na expectativa de poder contribuir nas próximas partidas, tanto na Copa do Brasil quanto no estadual. Teremos jogos difíceis pela frente, com times muito fortes, mas a minha visão é brigar por títulos aqui, então é focar, cada jogo será uma final - concluiu.