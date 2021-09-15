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Jefferson projeta jogo contra o Avaí e mira ser titular do Remo ainda nesta Série B: 'É uma busca constante'

Após uma torção no tornozelo, atacante ficou de fora de dez partidas da equipe paraense. Porém, retornou e tem entrado bem no time dirigido pelo técnico Felipe Conceição...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 20:20
Crédito: Jefferson voltou a ser opção no Remo depois de se recuperar de lesão (Samara Miranda/Remo
O atacante Jefferson começou a Série B do Brasileiro como titular, mas após uma torção no tornozelo ficou 10 jogos fora e perdeu espaço neste quesito. Recuperado, o jogador entrou bem nas últimas cinco partidas disputadas e, inclusive, chegou a marcar um gol. Ele projeta voltar ser escolhido pelo técnico Felipe Conceição entre as opções iniciais na competição.- É uma busca constante, trabalhando forte e a cada dia para vir conquistando cada vez o meu espaço. Graças a Deus tenho entrado bem nos jogos, continuar dando sequência para, se Deus quiser, ser titular ainda neste campeonato - comentou Jefferson, que tem 11 jogos na Série B com a camisa do Remo.
O Remo venceu na última rodada o Vitória, em Salvador, por 2 a 1, e o resultado ainda repercute positivamente no grupo. Com o triunfo, o time soma 30 pontos e ocupa a 11ª colocação, com dez de diferença para o CRB, atual quarto colocado.
- Um campeonato muito difícil, onde precisamos sempre ficar pontuando. Essa vitória fora de casa foi muito importante. A gente vem se cobrando bastante. Pegamos duas equipes qualificadas dentro de casa e saímos com o resultado adverso (empate contra o Brasil de Pelotas e derrota para o Botafogo). Mas graças a Deus buscamos esses três pontos em Salvador - pontuou. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Avaí, em Belém, pela 24ª rodada da Série B. Jefferson elogia o adversário, que é o primeiro time fora do G-4, e reconhece a dificuldade que será o jogo.
- A equipe do Avaí é muito qualidade, não é a toa que está em cima da tabela. Temos um grupo muito bom e qualificado. Sabemos das dificuldades do jogo, do campeonato, mas vamos firme para conseguir essa vitória, que pode ser a nossa primeira vitória dentro de casa no segundo turno - finalizou.

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