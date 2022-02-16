Jefferson, goleiro do Resende, exalta o setor defensivo e analisa o Botafogo

Na próxima quinta-feira (17), a equipe do Resende visita o Botafogo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após empate com o Bangu, o Gigante do Vale busca o segundo triunfo no estadual. Um dos destaques da companha até agora, o goleiro Jefferson, acredita que o Resende pode alcançar bons resultados contra o Alvinegro.'Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. O Botafogo tem uma equipe muito qualificada, vem de vitória em um clássico, o que dá ainda mais moral pra eles. Mas o nosso time está bem preparado, sabemos o que deve ser feito para conseguir um bom resultado. Respeitamos muito a equipe do Botafogo, mas vamos em busca de um placar positivo', disse o atleta do Resende.