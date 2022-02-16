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futebol

Jefferson, goleiro do Resende, exalta o setor defensivo e analisa o Botafogo

Goleiro está satisfeito com as atuações e quer manter a boa fase contra o Botafogo...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:14
Na próxima quinta-feira (17), a equipe do Resende visita o Botafogo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após empate com o Bangu, o Gigante do Vale busca o segundo triunfo no estadual. Um dos destaques da companha até agora, o goleiro Jefferson, acredita que o Resende pode alcançar bons resultados contra o Alvinegro.'Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. O Botafogo tem uma equipe muito qualificada, vem de vitória em um clássico, o que dá ainda mais moral pra eles. Mas o nosso time está bem preparado, sabemos o que deve ser feito para conseguir um bom resultado. Respeitamos muito a equipe do Botafogo, mas vamos em busca de um placar positivo', disse o atleta do Resende.
O camisa 1 foi titular em todos os jogos do torneio até agora, com o goleiro Jefferson chamando a atenção por suas ótimas atuações. Junto com o Flamengo, o Resende tem o segundo melhor setor defensivo da competição até o momento.
Jefferson comemora a boa fase e destaca todo o trabalho da equipe: 'A nossa equipe tem feito boas atuações. Estar entre as melhores defesas do estadual é muito bom e nos deixa muito felizes. Isso é o trabalho de toda equipe, desde o ataque. Fico feliz pelo campeonato que venho fazendo, mas o pensamento é sempre no coletivo', completou o goleiro do Resende.
Crédito: Jeffersonenxergaaspectospositivosdaequipe(Foto:AlexandreNeto

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