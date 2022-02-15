Jefferson Fernandes cita 'história e tradição' ao analisar proposta do Paraná Clube

Jefferson Fernandes vem sendo monitorado pelo Paraná Clube desde sua chegada na equipe do Avaí. Tido como ideal dentro das opções do mercado, ele é cotado para chegar e resolver o meio-campo do Tricolor da Vila.O jovem meio-campista concedeu entrevista e relatou como foi o surgimento da proposta: 'Uma empresa de Portugal está investindo no Paraná Clube e ,através deles, chegaram a uma proposta para eu atuar pela equipe no Campeonato Brasileiro. Fico muito feliz por lembrarem de mim nessa “reconstrução” do Paraná Clube. Camisa pesada, de muita história e tradição no futebol brasileiro. ', comentou o atleta.