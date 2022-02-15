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Jefferson Fernandes cita 'história e tradição' ao analisar proposta do Paraná Clube

meio-campista está dentro dos planos da equipe paranaense...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 15:45
Jefferson Fernandes vem sendo monitorado pelo Paraná Clube desde sua chegada na equipe do Avaí. Tido como ideal dentro das opções do mercado, ele é cotado para chegar e resolver o meio-campo do Tricolor da Vila.O jovem meio-campista concedeu entrevista e relatou como foi o surgimento da proposta: 'Uma empresa de Portugal está investindo no Paraná Clube e ,através deles, chegaram a uma proposta para eu atuar pela equipe no Campeonato Brasileiro. Fico muito feliz por lembrarem de mim nessa “reconstrução” do Paraná Clube. Camisa pesada, de muita história e tradição no futebol brasileiro. ', comentou o atleta.
Perguntado sobre a possibilidade de atuar pela equipe do Paraná caso o acordo seja concretizado, Jefferson Fernandes não escondeu animação com a possibilidade.
'Como falei anteriormente, camisa pesada e com muita tradição! Eu estou me preparando, treinando 3 vezes ao dia, para estar pronto para quando os desafios e as oportunidades chegarem.', concluiu o meio-campista
Crédito: Ojovematletaanalisaoseufuturo(foto:reprodução/JeffersonFernandes

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