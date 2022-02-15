Jefferson Fernandes analisa a possibilidade de trocar o Avaí pelo Paraná

Com proposta para defender as cores do Paraná Clube no inicio do Brasileirão, Jefferson Fernandes, concedeu entrevista e falou sobre o assunto que circula nos bastidores.

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O jovem meio campista vem sendo observado desde que chegou a equipe do Avaí, sendo uma ótima opção no mercado, para chegar e resolver o setor da equipe do Tricolor da Vila.

Como chegou essa proposta para você ?

'Uma empresa de Portugal esta investindo no Paraná Clube, e através deles chegaram uma proposta para eu atuar na equipe pelo Campeonato Brasileiro, fico muito feliz por lembrarem de mim nessa “reconstrução” do Paraná Clube, camisa pesada, de muita história e tradição no futebol brasileiro', afirmou.

A equipe do Paraná vai disputar a Série D do campeonato brasileiro nessa temporada, e o Jefferson Fernandes, comentou sobre a possibilidade de atuar pela equipe do Paraná caso o acordo seja concretizado.

'Como falei anteriormente, camisa pesada e com muita tradição, eu estou me preparando, treinando 3x ao dia, em 3 períodos para esta preparado quando os desafios e as oportunidades chegarem'.