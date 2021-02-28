Jefferson Feijão ressalta luta da Portuguesa pelo acesso a elite do Paulistão

A Portuguesa inicia na próxima segunda-feira (01), a busca pelo acesso à elite do futebol Paulista. A Lusa vem de uma conquista importante em 2020, o título da Copa Paulista, que deu direito a equipe de disputar a Série D nesta temporada. O lateral direito Jefferson Feijão, remanescente da equipe campeã, falou sobre o que espera para a estreia no Paulistão Série A2.- A expectativa para a estreia é muito grande. Sempre tem aquela ansiedade de começo, mas é normal. Depois que a bola rolar e a gente começar a jogar, a ansiedade acaba. Espero que seja um grande jogo e que a gente possa conseguir sair com a vitória - comentou o lateral.
A Portuguesa busca se reerguer e voltar a viver tempos mais gloriosos. A Lusa tem dois títulos da Série A2, conquistados em 2007 e 2013 e Jefferson deseja conquistar o terceiro pelo clube, destacando a boa preparação da equipe e a busca pelo acesso.- As pretensões para a competição são as melhores possíveis. A preparação foi bem feita e aproveitamos bem essa pré-temporada. Nosso grupo está bem focado para essa competição, se Deus quiser vamos em busca do nosso objetivo, que é primeiramente o acesso - completou.
A Portuguesa estreia contra a Portuguesa Santista, na próxima segunda-feira (01), às 15h00.