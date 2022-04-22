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Jefferson Feijão, eleito como melhor da posição na A2, planeja mudança de ares

O lateral-direito que se destacou na A2 do Paulistão pelo Oeste está buscando novos desafios...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 17:18

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:18

O Oeste, clube que obteve a segunda melhor campanha da primeira fase da série A2 do Campeonato Paulista, acabou sem o acesso após derrota nos pênaltis para o São Bento nas semifinais. Todavia, alguns destaques puderam ser notados na trajetória do time, um deles o lateral Jefferson Feijão, que foi eleito o melhor lateral-direito do campeonato. Jefferson festejou a conquista individual.-É o reconhecimento de um trabalho feito com muita vontade e profissionalismo. Lógico que a nossa busca era pelo acesso, batemos na trave e, infelizmente, não conseguimos. Mas, ser eleito o melhor lateral direito da competição me deixa muito feliz e motivado para a sequência da temporada, sempre buscando evoluir-, declarou o jogador.​Jefferson Feijão não deve permanecer no Oeste para disputar a Série D deste ano. O lateral falou sobre a sua expectativa para a sequência da temporada e a busca por novos ares: -Não conseguimos chegar a um acordo para a minha permanência no time e a disputa da Série D. Agradeço ao Oeste pela oportunidade que me foi dada de poder atuar e mostrar o meu futebol e desejo todo sucesso na sequência da temporada. Recebi algumas sondagens, mas ainda não decidi o meu futuro, estou estudando a melhor possibilidade para poder, em breve, definir o meu novo clube-, finalizou o atleta.
Crédito: Ojogadorexibeoprêmiorecebido(Foto:Divulgação/Oeste

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