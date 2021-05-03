Jeferson valoriza evolução do Audax e destaca dificuldade com calendário da Série A2 do Paulistão

Crédito: A última vitória do Audax foi contra o Atibaia, por 1 a 0(Audax / Divulgação

Após conquistar as primeiras vitórias depois do retorno da Série A2 do Campeonato Paulista, o Audax busca uma regularidade maior para brigar por uma vaga na próxima fase da competição e seguir com o objetivo de conquistar o acesso à elite do futebol paulista. Com isso, conta com o goleiro Jeferson, que foi contratado nesta temporada e está se destacando pela equipe.

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Jeferson afirma que a paralisação foi positiva para o clube, porque o elenco teve a oportunidade de se adaptar ao estilo de jogo do novo treinador, Cavalinho, e destaca que a equipe está ganhando confiança para a reta final da competição.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO- A parada foi boa para a nossa equipe, ainda mais porque tivemos a troca no comando técnico, então tivemos tempo para trabalhar e se adaptar ao novo modelo de jogo proposto pelo Cavalinho. Infelizmente não tivemos como fazer jogos treinos para acertar alguns detalhes e agora com a sequência de jogos os ajustes têm que ser feitos através de vídeos e conversas, porém estamos evoluindo jogo após jogo. Com as duas vitórias conquistadas, ganhamos mais confiança para a reta final do campeonato. - comentou.

Com calendário apertado, o goleiro revela que está sendo difícil a nova rotina dos clubes. Ele revela que a parte mais importante está sendo de descanso e boa alimentação, e ressalta a superação dos jogadores em busca do bom desempenho nas partidas.