Jeferson valoriza evolução do Audax e destaca dificuldade com calendário da Série A2 do Paulistão

Após conquistar as primeiras vitórias depois do retorno da Série A2 do Campeonato Paulista, o Audax busca uma regularidade maior para brigar por uma vaga na próxima fase da competição e seguir com o objetivo de conquistar o acesso à elite do futebol paulista. Com isso, conta com o goleiro Jeferson, que foi contratado nesta temporada e está se destacando pela equipe.
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Jeferson afirma que a paralisação foi positiva para o clube, porque o elenco teve a oportunidade de se adaptar ao estilo de jogo do novo treinador, Cavalinho, e destaca que a equipe está ganhando confiança para a reta final da competição.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO- A parada foi boa para a nossa equipe, ainda mais porque tivemos a troca no comando técnico, então tivemos tempo para trabalhar e se adaptar ao novo modelo de jogo proposto pelo Cavalinho. Infelizmente não tivemos como fazer jogos treinos para acertar alguns detalhes e agora com a sequência de jogos os ajustes têm que ser feitos através de vídeos e conversas, porém estamos evoluindo jogo após jogo. Com as duas vitórias conquistadas, ganhamos mais confiança para a reta final do campeonato. - comentou.
Com calendário apertado, o goleiro revela que está sendo difícil a nova rotina dos clubes. Ele revela que a parte mais importante está sendo de descanso e boa alimentação, e ressalta a superação dos jogadores em busca do bom desempenho nas partidas.
- Está sendo muito difícil, porque não há tempo para recuperação, porém esse foi o único modo que encontramos para poder voltar aos trabalhos. As partidas são uma seguida da outra e não há elenco pra fazer o revezamento. A rotina tem sido de descanso e uma boa alimentação para poder suportar o calendário sem sofrer lesões. Apesar disso, estamos superando jogo após jogo para buscarmos os resultados positivos. - concluiu.