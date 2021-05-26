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futebol

Jean Victor não descarta saída do Boavista: 'Se for bom para todos'

Defensor foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Carioca de 2020...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 14:34
Crédito: Reprodução/Instagram
Se no ano passado, Jean Victor foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Carioca, com direito a gol contra o Flamengo na final de Taça Guanabara, e disputando a Série B pelo Paraná, agora a situação do jogador se encontra ainda melhor.
Mais maduro por ter adquirido experiência durante 2020, o jogador conseguiu repetir as boas atuações no Estadual. O lateral, que possui mais de 50 jogos pelo Boavista, demonstra gratidão, não cita nomes, mas projeta novo cenário em breve.
- Me sinto preparado para um desafio ainda maior na minha carreira. Pronto para alçar voos maiores em grandes equipes do futebol. Sou muito feliz no Boavista, mas chegando a proposta e se for bom para todos, vamos conversar. Não posso virar as costas para o clube que abriu as portas para mim - afirmou.
Questionado sobre seus objetivos na carreira, o lateral não traçou um campeonato que tenha preferência, clube ou Estado que queira jogar. Jean falou mais sobre sua vontade de crescer e melhorar como profissional:
- Um dos meus objetivos, é continuar evoluindo o meu futebol e trabalhar muito. Eu penso sempre o melhor pra minha carreira junto com o clube que estou defendendo, no momento o Boavista. Quero conquistar ainda mais meu espaço no cenário do futebol- ponderou.
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