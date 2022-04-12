Jean Pyerre realiza primeiro treino com a camisa do Avaí

Contratado no início da semana, o meia Jean Pyerre foi a principal novidade do Avaí no treino desta terça-feira.

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Sem perder tempo, o jogador compareceu ao gramado e trabalhou a parte física ao lado dos integrantes da comissão técnica.

De acordo com a assessoria do Leão, Jean Pyerre ainda vai precisar de um período para deixar o lado físico para trabalhar com bola.

Sendo assim, ele não vai a campo no próximo fim de semana, quando o Avaí encara o Corinthians na Neo Química Arena.