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futebol

Jean Pyerre realiza primeiro treino com a camisa do Avaí

Meio-campista é uma das novidades do Leão para a disputa do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 14:55
Contratado no início da semana, o meia Jean Pyerre foi a principal novidade do Avaí no treino desta terça-feira.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Sem perder tempo, o jogador compareceu ao gramado e trabalhou a parte física ao lado dos integrantes da comissão técnica.
De acordo com a assessoria do Leão, Jean Pyerre ainda vai precisar de um período para deixar o lado físico para trabalhar com bola.
Sendo assim, ele não vai a campo no próximo fim de semana, quando o Avaí encara o Corinthians na Neo Química Arena.
Crédito: Divulgação/LeandroBoeira/Avaí

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