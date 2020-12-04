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futebol

Jean Pyerre pode desfalcar o Grêmio diante do Vasco

Por conta da maratona de jogos e das dores musculares, o meio-campista pode ser preservado para a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:16

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:16

Crédito: Itamar AGUIAR / AFP
Durante a vitória do Grêmio contra o Guaraní, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Libertadores, o meia Jean Pyerre deixou o gramado mais cedo com dores musculares.Apesar da imagem que ligou o sinal de alerta, o meio-campista usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e afirmou que estava bem.
Porém, a realidade dentro do Grêmio é diferente. Preocupado com o acúmulo de jogos do calendário, a comissão técnica deve poupar o atleta para o fim de semana, quando o Tricolor encara o Vasco pelo Brasileirão.
O grande motivo de poupar o atleta é a Libertadores. Na próxima quarta-feira, o Tricolor abre a série das quartas de final diante do Santos.

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