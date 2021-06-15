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Jean Pyerre nega pedido para sair do Grêmio; entenda

Jogador usou a rede social para desmentir o jornalista Vagner Martins sobre um suposto pedido para deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:27

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:27

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A terça-feira do Grêmio iniciou de maneira agitada. De acordo com o jornalista Vagner Martins, o meia Jean Pyerre havia procurado a diretoria do Tricolor e pedido para deixar o clube.
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O principal motivo para a sua saída era a falta de espaço com a atual comissão técnica. Soma-se a isso as cobranças da torcida e pressão interna para que o futebol do atleta reapareça.
Porém, através das redes sociais, o próprio Jean Pyerre se manifestou e informou que não pediu para ir embora e ainda quer defender as cores do Grêmio.
Dentro do clube, a informação divulgada pelo jornalista pegou muita gente de surpresa e o Tricolor nega que a conversa de Jean Pyerre para sair tenha existido.

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