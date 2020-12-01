Jean Pyerre ganha elogios de Portaluppi: 'É diferenciado'

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Uma das novidades da arrancada do Grêmio é o meio-campo Jean Pyerre. Após um período de baixa e até mesmo afastado da equipe devido a problemas pessoais, o atleta deu a volta por cima e deu a resposta aos críticos.Na última segunda-feira, o armador foi importante na vitória diante do Goiás e anotou o gol que abriu o caminho para mais três pontos no Brasileirão.

Quem não esconde a felicidade com a recuperação de Jean Pyerre é o técnico Renato Portaluppi, que sempre confiou no atleta.

‘O Jean sem dúvida é um jogador diferenciado. Qualquer atacante gosta de jogar com ele. Infelizmente, não peguei um Jean na minha época de jogador, mas estou pegando como treinador. É importante o crescimento dele no campo e também profissionalmente, algo que a gente cobrava dele’, afirmou.