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futebol

Jean Pyerre ganha elogios de Portaluppi: 'É diferenciado'

Armador voltou a subir de produção e teve o reconhecimento do comandante da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 17:38

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:38

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Uma das novidades da arrancada do Grêmio é o meio-campo Jean Pyerre. Após um período de baixa e até mesmo afastado da equipe devido a problemas pessoais, o atleta deu a volta por cima e deu a resposta aos críticos.Na última segunda-feira, o armador foi importante na vitória diante do Goiás e anotou o gol que abriu o caminho para mais três pontos no Brasileirão.
Quem não esconde a felicidade com a recuperação de Jean Pyerre é o técnico Renato Portaluppi, que sempre confiou no atleta.
‘O Jean sem dúvida é um jogador diferenciado. Qualquer atacante gosta de jogar com ele. Infelizmente, não peguei um Jean na minha época de jogador, mas estou pegando como treinador. É importante o crescimento dele no campo e também profissionalmente, algo que a gente cobrava dele’, afirmou.
Com Jean Pyerre em alta, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Guaraní, pelas oitavas de final da Libertadores.

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