Jean Pyerre fala em 'reconstrução' ao ser apresentado no Avaí

Uma das principais contratações do Avaí para a temporada 2022 foi o meia Jean Pyerre, que chegou por empréstimo do Grêmio.

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Aos 23 anos, o meio-campista sabe que precisa mostrar valor e projeta uma ‘reconstrução’ da sua carreira na Ressacada.

‘Eu e o Avaí estamos passando por um momento de reconstrução. Ano passado eu não tive um ano bom na questão individual e com clube, então é uma oportunidade para ambos os lados. Quero agradecer ao clube, atletas e torcedores pelo carinho que me receberam. Espero poder retribuir dentro de campo’, afirmou, antes de completar:

'Muitas portas se fecharam para mim depois que eu tive um problema de saúde, mas o Avaí me apresentou o projeto e estou muito feliz por esse novo desafio’.