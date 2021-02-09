Jean Pyerre exalta atuação do Tricolor

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A semana do Grêmio é de alívio. Após sete jogos sem vencer, o Tricolor massacrou o Botafogo por 5 a 2 e amenizou o clima de cobranças da torcida.

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Um dos destaques do jogo foi o meia Jean Pyerre, que vibrou muito com a atuação do grupo e analisou o desempenho dos companheiros.

‘A gente precisava de uma atuação dessas. A gente vinha fazendo boas apresentações, deixava o ritmo cair e acabava cedendo o empate ou a derrota, por erros nossos. Hoje respeitamos eles, mas fazendo gols, coisa que deveríamos ter feito nas outras partidas. Em momento algum temos que ter postura de fazer gol e baixar o ritmo. É fazer o gol, buscar o segundo, o terceiro’, afirmou.