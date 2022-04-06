Jean Pyerre está verbalmente acertado para chegar ao Avaí

O elenco do Avaí está prestes a ser reforçado com a chegada por empréstimo do meio-campista Jean Pyerre, atleta que pertence ao Grêmio e que, recentemente, detectou um tumor cancerígeno na região dos testículos. O problema de saúde, aliás, fez com que sua movimentação para o Giresunspor-TUR acabasse não sendo efetivada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntre os clubes e o atleta de 23 anos de idade, a negociação está devidamente costurada para que o vínculo seja estabelecido até o fim do ano após a realização de exames. A informação é do portal 'ge'.

Em relação ao aspecto financeiro, as partes chegaram a um consenso onde haverá a divisão igualitária dos vencimentos do jogador. Algo que não onera em excesso a folha do clube Azzurra e também traz certo alívio ao clube gaúcho pensando em nome que não possui mais ambiente para defender o Grêmio.

MOVIMENTAÇÃO INVERSA

Enquanto o clube se movimenta nos bastidores e pode chegar a quatro reforços pensando na estreia da equipe na Série A em temporada que marca seu retorno à elite, também existem nomes que vão procurar seu espaço em outros clubes.

Dessa forma, o Leão da Ressacada anunciou nesta quarta-feira que o jovem arqueiro André, cria da base, será emprestado para o Grêmio Prudente, equipe que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista.