Jean Patrick quer o CRB focado no restante da temporada e dedicação contra o CSA pela Série B

Em ótimo momento com a camisa do CRB, o meia Jean Patrick pediu intensidade máxima da equipe alagoana na sequência da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é fazer um grande segundo semestre de 2021.- Nosso elenco tem trabalhado muito para manter um ritmo forte neste segundo semestre e para que possamos conquistar nossos objetivos este ano. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa sequência de 2021 seja especial para todos no clube - afirmou o jogador do Galo.