Jean Patrick quer o CRB focado no restante da Série B e sabe o potencial do elenco do Galo

Em ótimo momento no CRB, o meia Jean Patrick destacou o desejo de todos em fazer uma boa sequência nestes próximos meses. Segundo o atleta, a meta do elenco alvirrubro é crescer de produção neste ano e seguir em alta na Série B.- Nossa ideia é fazer um bom segundo turno da Série B. O grupo está muito motivado para isso. Estamos trabalhando para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito focados e motivados - afirmou o jogador.