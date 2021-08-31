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Jean Patrick quer o CRB focado no restante da Série B e sabe o potencial do elenco do Galo

Meia comentou sobre fase que vive no clube e quer todos acreditando no acesso...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:18
Crédito: Divulgação / CRB
Em ótimo momento no CRB, o meia Jean Patrick destacou o desejo de todos em fazer uma boa sequência nestes próximos meses. Segundo o atleta, a meta do elenco alvirrubro é crescer de produção neste ano e seguir em alta na Série B.- Nossa ideia é fazer um bom segundo turno da Série B. O grupo está muito motivado para isso. Estamos trabalhando para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito focados e motivados - afirmou o jogador.
De acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial e tudo que o clube tem passado de bom recentemente na segunda divisão do Brasileirão.- Estou feliz por estar podendo ajudar e por estar evoluindo no dia a dia. Vou continuar me dedicando muito para melhorar meus números com a camisa do clube nestes próximos meses - completou o meio campista do Galo.

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