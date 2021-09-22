Jean Patrick quer evolução do CRB na reta final de 2021 para garantir promoção à primeira divisão

Em ótima fase no CRB, o meia Jean Patrick falou sobre o desejo de todos em fazer uma boa sequência em 2021. Segundo o jogador, a meta do elenco alvirrubro é crescer de produção neste ano e garantir o acesso para a Série A.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nestas próximas rodadas. Vamos nos dedicar ao máximo para chegarmos aos nossos objetivos com a camisa do clube. Estamos muito focados e motivados - afirmou.