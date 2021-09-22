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Jean Patrick quer evolução do CRB na reta final de 2021 para garantir promoção à primeira divisão

Meio campista destacou vontade do elenco em seguir crescendo no Brasileirão Série B...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação / CRB
Em ótima fase no CRB, o meia Jean Patrick falou sobre o desejo de todos em fazer uma boa sequência em 2021. Segundo o jogador, a meta do elenco alvirrubro é crescer de produção neste ano e garantir o acesso para a Série A.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nestas próximas rodadas. Vamos nos dedicar ao máximo para chegarmos aos nossos objetivos com a camisa do clube. Estamos muito focados e motivados - afirmou.
De acordo com o atleta, sua ideia é encerrar o ano atuando em alto nível.- Estou motivado para esse segundo semestre. Vou trabalhar para que essa reta final de temporada seja de alto nível para mim e para o CRB - completou.

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