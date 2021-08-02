Jean Patrick acredita em classificação do CRB diante do Fortaleza pela Copa do Brasil

Em ótima fase no CRB, o meia Jean Patrick espera um grande jogo do Galo diante do Fortaleza no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Segundo o jogador, o alvirrubro tem tudo para fazer história na disputa e se garantir nas quartas de final da disputa.- No jogo de ida tivemos intensidade e a oportunidade de sair com um bom resultado, mas estamos na disputa e queremos fazer uma partida perfeita em casa para sairmos com essa vaga. O grupo está muito focado nisso.