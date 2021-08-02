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Jean Patrick acredita em classificação do CRB diante do Fortaleza pela Copa do Brasil

Meio-campista reconhece força do elenco e sabe que ainda é possível reverter o resultado...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 14:32
Crédito: Divulgação / CRB
Em ótima fase no CRB, o meia Jean Patrick espera um grande jogo do Galo diante do Fortaleza no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Segundo o jogador, o alvirrubro tem tudo para fazer história na disputa e se garantir nas quartas de final da disputa.- No jogo de ida tivemos intensidade e a oportunidade de sair com um bom resultado, mas estamos na disputa e queremos fazer uma partida perfeita em casa para sairmos com essa vaga. O grupo está muito focado nisso.
De acordo com o atleta, sua fase tem sido muito positiva no clube e agradece a todos do clube pelo que tem vivido recentemente.- Estou passando por um momento muito especial e agradeço ao grupo por isso. Venho crescendo jogo a jogo e mantendo uma regularidade. Estou lutando para melhorar ainda mais meu desempenho em campo na temporada.

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