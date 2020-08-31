futebol

Jean Martim revela conversa com Ralf: 'Me deixou tranquilo'

Aos 21 anos, o meio-campista fez dupla com o volante na vitória contra o Oeste e foi aprovado pelo companheiro...
LanceNet

31 ago 2020 às 17:32

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:32

Crédito: André Palma/Avai FC
Na última sexta-feira, o Avaí foi até a Arena Barueri e venceu o Oeste por 2 a 0. O resultado amenizou a turbulência na Ressacada, que estava alta após os três jogos sem vitórias.Um dos destaques foi o volante Jean Martim, que ganhou a confiança do técnico Geninho e principalmente do companheiro Ralf, que deu muita força ao garoto de 21 anos.
'Jogar com o Ralf é fácil. Não é à toa que ganhou tudo que ganhou. Tem uma leitura de jogo muito diferenciada. Quero sempre poder atuar ao lado dele', disse.
O volante também revelou sobre a conversa que teve com o companheiro antes do jogo na Arena Barueri: 'Ele me deixou muito tranquilo, me aconselhou a jogar meu futebol, fazer o que eu sei fazer', contou.
O Avaí de Jean Martim e Ralf volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Operário-PR, na Ressacada.

