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futebol

Jean Lucas, do Lyon, é emprestado ao Brest até o final da temporada

Sem espaço no clube, ex-Flamengo e Santos poderá se desenvolver
no 11º colocado do Campeonato Francês...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 11:25
Crédito: Divulgação/Brest
Sem espaço no Lyon, Jean Lucas foi anunciado como o novo reforço do Stade Brestois 29, da França. O meio-campista brasileiro chega por empréstimo até o final da atual temporada e o contrato não tem nenhuma cláusula de compra.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
"Este empréstimo permitirá a Jean Lucas, que tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2024, obter mais tempo de jogo nesta segunda parte da temporada", diz a nota oficial do Lyon.Com contrato até 2024 com o Lyon, Jean Lucas disputou 25 partidas oficiais pelo clube e marcou três gols. Nesta temporada no clube francês, o meio-campista encontrou uma forte concorrência com Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Bruno Guimarães e Caqueret.

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