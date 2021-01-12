Jean Lucas, do Lyon, é emprestado ao Brest até o final da temporada

Sem espaço no Lyon, Jean Lucas foi anunciado como o novo reforço do Stade Brestois 29, da França. O meio-campista brasileiro chega por empréstimo até o final da atual temporada e o contrato não tem nenhuma cláusula de compra.
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"Este empréstimo permitirá a Jean Lucas, que tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2024, obter mais tempo de jogo nesta segunda parte da temporada", diz a nota oficial do Lyon.Com contrato até 2024 com o Lyon, Jean Lucas disputou 25 partidas oficiais pelo clube e marcou três gols. Nesta temporada no clube francês, o meio-campista encontrou uma forte concorrência com Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Bruno Guimarães e Caqueret.