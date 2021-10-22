Jean Lucas comenta vitória do Monaco sobre o PSV e liderança do grupo na Liga Europa

Crédito: Monaco/Divulgação

Cada vez mais à vontade com a camisa do Monaco, Jean Lucas vem, aos poucos, conquistando o seu espaço no clube. Na última quinta-feira, o meio-campista brasileiro voltou a ser titular em mais uma partida da Liga Europa, ajudando o time francês a conseguir uma importante vitória sobre o PSV por 2 a 1, fora de casa, pela 3ª rodada da fase de grupos da competição continental.Nos 75 minutos em que ficou em campo, Jean Lucas se movimentou bastante, ajudou a equipe defensivamente e também no início da construção das jogadas de ataque. O holandês Myron Boadu e o francês Sofiane Diop marcaram os gols do Monaco, enquanto Cody Gakpo fez para o PSV.

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- Jogar contra o PSV, aqui na Holanda, é extremamente complicado e a gente sabia que, pra vencer, precisaríamos fazer uma partida tática perfeita. Conseguimos controlar bem o ritmo de jogo e fico feliz por ter contribuído. O time todo está de parabéns pela atuação. Saímos na frente e, mesmo depois de levarmos empate, não nos abatemos e mantivemos a calma. Continuamos focados e fomos recompensados com o gol da vitória no fim - disse Jean Lucas.