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Jean Lucas comenta vitória do Monaco sobre o PSV e liderança do grupo na Liga Europa

Meio-campista brasileiro teve boa atuação no triunfo de 2 a 1 sobre o PSV, fora de casa, que mantém a equipe invicta no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 11:48

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:48

Crédito: Monaco/Divulgação
Cada vez mais à vontade com a camisa do Monaco, Jean Lucas vem, aos poucos, conquistando o seu espaço no clube. Na última quinta-feira, o meio-campista brasileiro voltou a ser titular em mais uma partida da Liga Europa, ajudando o time francês a conseguir uma importante vitória sobre o PSV por 2 a 1, fora de casa, pela 3ª rodada da fase de grupos da competição continental.Nos 75 minutos em que ficou em campo, Jean Lucas se movimentou bastante, ajudou a equipe defensivamente e também no início da construção das jogadas de ataque. O holandês Myron Boadu e o francês Sofiane Diop marcaram os gols do Monaco, enquanto Cody Gakpo fez para o PSV.
> Veja a tabela da Europa League
- Jogar contra o PSV, aqui na Holanda, é extremamente complicado e a gente sabia que, pra vencer, precisaríamos fazer uma partida tática perfeita. Conseguimos controlar bem o ritmo de jogo e fico feliz por ter contribuído. O time todo está de parabéns pela atuação. Saímos na frente e, mesmo depois de levarmos empate, não nos abatemos e mantivemos a calma. Continuamos focados e fomos recompensados com o gol da vitória no fim - disse Jean Lucas.
O triunfo, fora de casa, foi importantíssimo para o Monaco, já que a equipe manteve a invencibilidade na Liga Europa, chegando aos sete pontos e assumindo a liderança do Grupo B, com dois de vantagem para a vice-líder Real Sociedad e três em relação ao próprio PSV.

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