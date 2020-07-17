Jean Lucas comemora acerto com o Criciúma para a temporada

Crédito: Celso da Luz / Criciúma EC

Depois de conseguir destaque atuando pelo Concórdia no campeonato Catarinense, o meia Jean Lucas foi anunciado pelo Criciúma. Revelado na base do Coritiba, Jean chega motivado para fazer história com a camisa do Tigre.

- Estou muito feliz e motivado. Pode ter certeza que darei o meu melhor no Criciúma. Vim para cá para fazer história e colocar o Criciúma no lugar que jamais deveria ter saído - disse.

O contrato de Jean Lucas com o Criciúma vai até o final do campeonato Catarinense de 2021. Por já ter defendido as cores do Concórdia no certame estadual, Jean não poderá jogar as fases finais pelo novo clube. Porém, o jogador já treina com o grupo, visando a série C do Campeonato Brasileiro. O meia destaca que esse é o maior desafio da sua carreira.