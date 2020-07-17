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Jean Lucas comemora acerto com o Criciúma para a temporada

Revelado no Coritiba e depois de conseguir destaque atuando pelo Concórdia no campeonato Catarinense, o meia Jean Lucas foi anunciado pelo Criciúma...

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 00:45

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 00:45
Crédito: Celso da Luz / Criciúma EC
Depois de conseguir destaque atuando pelo Concórdia no campeonato Catarinense, o meia Jean Lucas foi anunciado pelo Criciúma. Revelado na base do Coritiba, Jean chega motivado para fazer história com a camisa do Tigre.
- Estou muito feliz e motivado. Pode ter certeza que darei o meu melhor no Criciúma. Vim para cá para fazer história e colocar o Criciúma no lugar que jamais deveria ter saído - disse.
O contrato de Jean Lucas com o Criciúma vai até o final do campeonato Catarinense de 2021. Por já ter defendido as cores do Concórdia no certame estadual, Jean não poderá jogar as fases finais pelo novo clube. Porém, o jogador já treina com o grupo, visando a série C do Campeonato Brasileiro. O meia destaca que esse é o maior desafio da sua carreira.
- É uma responsabilidade muito grande. O Criciúma é um clube gigante e onde eu sempre quis atuar. É o meu maior desafio na carreira, mas me preparei para esse momento e vou fazer um grande trabalho aqui - completou.

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