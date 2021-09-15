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Jean Cléber vibra com chance no time titular do Avaí

Volante foi um dos destaques do Leão na semana passada diante do Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 22:30

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:30

Crédito: Jean Cléber chegou ao Avaí em junho (Divulgação / Avaí
Um dos destaques do Avaí na vitória contra o Vasco da Gama foi o volante Jean Cléber, que realizou o seu primeiro jogo no time titular.
Feliz com a sua exibição, a nova peça do técnico Claudinei Oliveira não conteve a sua alegria e avaliou como se preparou para a partida contra o time carioca.
‘É um bom momento, estava esperando por isso. A gente trabalha para conseguir. Normalmente entrando durante os jogos você não consegue demonstrar tudo que quer. Então foquei na oportunidade para aproveitar ao máximo’, afirmou na coletiva.
Fica no time titular?
Agora, resta saber como Jean Cléber fica na equipe. Como entrou na vaga de Lourenço, resta saber quem o técnico Claudinei Oliveira vai definir.

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