Jean Cléber vibra com chance no time titular do Avaí

Crédito: Jean Cléber chegou ao Avaí em junho (Divulgação / Avaí

Um dos destaques do Avaí na vitória contra o Vasco da Gama foi o volante Jean Cléber, que realizou o seu primeiro jogo no time titular.

Feliz com a sua exibição, a nova peça do técnico Claudinei Oliveira não conteve a sua alegria e avaliou como se preparou para a partida contra o time carioca.

‘É um bom momento, estava esperando por isso. A gente trabalha para conseguir. Normalmente entrando durante os jogos você não consegue demonstrar tudo que quer. Então foquei na oportunidade para aproveitar ao máximo’, afirmou na coletiva.

Fica no time titular?