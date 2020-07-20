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futebol

Jean Cléber retorna ao Marítimo após passagem pelo CSA

Volante ainda tem contrato com o clube português
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LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 14:03

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:03

Crédito: Divulgação/CSA
Um dos principais nomes do CSA em 2020, o volante Jean Cleber, titular da equipe alagoana, está de volta ao Marítimo após empréstimo de um ano. Motivado para o retorno ao clube português, com quem tem contrato até maio da próxima época, o atleta, que também atuou no Cruzeiro e Ceará, falou sobre sua expectativa.
- Essa passagem pelo CSA foi muito importante para mim. Estou feliz por tudo que fiz neste último ano. Agora é focar no retorno ao Marítimo e nesta temporada. Vou continuar me dedicando muito para honrar a camisa do clube até o fim do meu contrato. Sem dúvida, não faltará empenho da minha parte - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para essa volta.
- Não deixo de estar motivado em momento algum. Vou me dedicar para continuar a minha história no Marítimo. A expectativa é a melhor possível para os próximos meses. Vou lutar muito para que esse retorno seja o melhor possível.

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