Jean Cléber retorna ao Marítimo após passagem pelo CSA

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos principais nomes do CSA em 2020, o volante Jean Cleber, titular da equipe alagoana, está de volta ao Marítimo após empréstimo de um ano. Motivado para o retorno ao clube português, com quem tem contrato até maio da próxima época, o atleta, que também atuou no Cruzeiro e Ceará, falou sobre sua expectativa.

- Essa passagem pelo CSA foi muito importante para mim. Estou feliz por tudo que fiz neste último ano. Agora é focar no retorno ao Marítimo e nesta temporada. Vou continuar me dedicando muito para honrar a camisa do clube até o fim do meu contrato. Sem dúvida, não faltará empenho da minha parte - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para essa volta.