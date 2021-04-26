Jean Cléber rescinde com o Marítimo e foca em definir futuro

Crédito: (Divulgação/Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporadas, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, rescinde contrato com o clube português e está livre no mercado. O jogador falou sobre a passagem na agremiação da Ilha da Madeira e fez uma avaliação dos últimos anos.

Veja a tabela do Português- Após alguns anos no futebol português, estou livre depois de um acordo. Agora é focar nos próximos desafios. Esses anos no futebol de Portugal foram muito importantes para mim. Cresci muito como atleta - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é definir o futuro nos próximos dias.