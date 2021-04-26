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futebol

Jean Cléber rescinde com o Marítimo e foca em definir futuro

Volante brasileiro ex-CSA, Ceará e Cruzeiro está motivado para achar novo clube e traçar bom futuro no futebol
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 19:51
Crédito: (Divulgação/Marítimo
Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporadas, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, rescinde contrato com o clube português e está livre no mercado. O jogador falou sobre a passagem na agremiação da Ilha da Madeira e fez uma avaliação dos últimos anos.
Veja a tabela do Português- Após alguns anos no futebol português, estou livre depois de um acordo. Agora é focar nos próximos desafios. Esses anos no futebol de Portugal foram muito importantes para mim. Cresci muito como atleta - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é definir o futuro nos próximos dias.
- Apareceram algumas possibilidades no Brasil e fora. Estou muito motivado para essa sequência da temporada. Espero definir algo nas próximas semanas. Não quero ficar muito tempo parado - disse o jogador.

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