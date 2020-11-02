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futebol

Jean Cléber quer sequência positiva do Marítimo na temporada

Volante brasileiro projeta grande ano no clube da Ilha da Madeira
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 15:44

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 15:44

Crédito: Divulgação / Marítimo
O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), revelou o desejo de todos no elenco português em fazer uma boa sequência na temporada nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta do grupo é vencer os jogos que virão para que a equipe possa crescer de produção em 2020.
- O plantel tem lutado muito para melhorar seu desempenho em campo e para voltar a fazer uma boa sequência na temporada. O grupo sabe da importância disso e está se dedicando ao máximo para atingir seus objetivos nos próximos meses - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, seu retorno ao futebol português tem sido muito especial.
- Retornei focado em fazer um grande ano com a camisa do Marítimo. Tenho lutado muito para que isso seja possível e para atingir meus objetivos durante a temporada.

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